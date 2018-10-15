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В Ростове неизвестные жестоко избили 38-летнего мужчину

В Ростове неизвестные жестоко избили 38-летнего мужчину
В Ростове неизвестные жестоко избили 38-летнего мужчину. Инцидент случился 16 октября. Об этом сообщает DonDay.ru.
На площади 2-й Пятилетки Роман Г. не захотел давать сигарету компании мужчин. Разозлившись, хулиганы набросились на ростовчанина.

Они повалили его на землю и избили ногами. В результате пострадавший потерял сознание. Когда он очнулся, вокруг него уже не было отморозков.

Роман Г. позвонил врачам. Прибывшие медики оказали ему первую помощь, после чего доставили пострадавшего в больницу.

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