В Ростове неизвестные жестоко избили 38-летнего мужчину



В Ростове неизвестные жестоко избили 38-летнего мужчину. Инцидент случился 16 октября. Об этом сообщает DonDay.ru.

На площади 2-й Пятилетки Роман Г. не захотел давать сигарету компании мужчин. Разозлившись, хулиганы набросились на ростовчанина.



Они повалили его на землю и избили ногами. В результате пострадавший потерял сознание. Когда он очнулся, вокруг него уже не было отморозков.



Роман Г. позвонил врачам. Прибывшие медики оказали ему первую помощь, после чего доставили пострадавшего в больницу.