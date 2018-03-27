В Ростове неизвестные «заминировали» многоэтажку



В Ростове неизвестные «заминировали» многоэтажку. Сообщение поступило утром 29 марта по адресу: улица Содружества, 47.



По словам жителей многоэтажного дома, всех вывели из своих квартир из-за подозрений о заложенной бомбе. Люди вышли на улицу в ожидании окончания осмотра. На месте дежурили пожарные, полиция и скорая помощь.



- Саперы обыскали здание, но никаких опасных предметов обнаружено не было, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В случае поимки автора звонка ему грозит привлечение к ответственности по статье Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.