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В Ростове неизвестные «заминировали» многоэтажку

В Ростове неизвестные «заминировали» многоэтажку
В Ростове неизвестные «заминировали» многоэтажку. Сообщение поступило утром 29 марта по адресу: улица Содружества, 47.

По словам жителей многоэтажного дома, всех вывели из своих квартир из-за подозрений о заложенной бомбе. Люди вышли на улицу в ожидании окончания осмотра. На месте дежурили пожарные, полиция и скорая помощь.

- Саперы обыскали здание, но никаких опасных предметов обнаружено не было, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В случае поимки автора звонка ему грозит привлечение к ответственности по статье Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

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