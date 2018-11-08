В Ростове неизвестные вандалы разрушили остановку



В Ростове-на-Дону вандалы разрушили остановку. Неизвестные разгромили комплекс на проспекте Шолохова. Об этом 10 ноября сообщила жительница Пролетарского района.



По словам Анастасии В., от действий неизвестных пострадала остановка «Заводская». Вандалы разбили все стекла объекта.



Неясно, что стало причиной такого поступка. Однако из-за хулиганов ростовчане могут столкнуться с массой неудобств. По прогнозам синоптиков, 12 октября в донской столице может пойти первый снег.



В Ростове часто случаются подобные инциденты. Так, месяц назад вандал битой разрушил остановку в Западном районе.