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В Ростове неизвестные ночью избили севастопольца

В Ростове неизвестные ночью избили севастопольца
В Ростове-на-Дону неизвестные избили уроженца Севастополя. Инцидент произошёл 28 декабря около часа ночи в кафе «Делис» на улице Таганрогской. Такую информацию сообщает издание DonDay.ru.

В кафе 37-летний Артур Н. проводил вечер четверга. Между ним и другими посетителями заведения завязалась ссора. Мужчины избили севастопольца, при этом ударив его по голове тяжёлым предметом. После драки неизвестные ушли.

Пока Артур ждал приезда «скорой», он несколько раз терял сознание. Медики диагностировали у него ушиб челюсти и рубленую рану темени. Пострадавший отказался от госпитализации, несмотря на то, что его состояние расценивалось как средней тяжести.

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