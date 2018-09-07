В Ростове неизвестные до полусмерти избили 51-летнего мужчину



В Ростове неизвестные до полусмерти избили 51-летнего мужчину. Инцидент произошел вечером 9 сентября. Артур М. прогуливался по улице 9-й Городецкой в садоводческом товариществе «Защитник». Об этом сообщает DonDay.ru.



Неожиданно к ростовчанину подбежали два хулигана. Злоумышленники нанесли несколько ударов по телу и голове Артуру М. Затем неизвестные скрылись.



Местные жители, заметив окровавленного избитого мужчину, позвонили медикам. Врачи отвезли Артура М. в тяжелом состоянии в больницу. В БСМП у ростовчанина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, тупую травму почки, ссадины, ушибы, а также кровоподтеки.