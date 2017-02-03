В Ростове насмерть разбился скутерист, врезавшись в бордюр





В Ростове водитель скутера разбился насмерть, врезавшись в бордюр. ДТП произошло днем 5 февраля на улице Лесопарковой в районе дома № 78.

- По предварительной информации, водитель скутера не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – бордюр, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. - Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.



В настоящее время устанавливается личность погибшего. На вид ему от 30 до 35 лет. На место для ликвидации последствий аварии выезжали спасатели.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.





