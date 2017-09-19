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В Ростове нашли пропавшего 79-летнего пенсионера

В Ростове нашли пропавшего 79-летнего пенсионера
В Ростове нашли пропавшего 79-летнего пенсионера. Петр Логинов ходил по улицам на левом берегу Дона, когда его обнаружили местные жители. Горожане заметили распространенные в городе ориентировки и узнали мужчину.

О нем они сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дедушке вместе с его близким.

- Полицейские провели профилактическую беседу с пенсионером и его родственником, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее Петр Логинов покинул свой дом в Ленинском районе Ростова-на-Дону и ушел в неизвестном направлении. О местонахождении дедушки было ничего не известно около трех суток.

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