В Ростове нашли пропавшего 79-летнего пенсионера



В Ростове нашли пропавшего 79-летнего пенсионера. Петр Логинов ходил по улицам на левом берегу Дона, когда его обнаружили местные жители. Горожане заметили распространенные в городе ориентировки и узнали мужчину.



О нем они сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дедушке вместе с его близким.



- Полицейские провели профилактическую беседу с пенсионером и его родственником, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Ранее Петр Логинов покинул свой дом в Ленинском районе Ростова-на-Дону и ушел в неизвестном направлении. О местонахождении дедушки было ничего не известно около трех суток.