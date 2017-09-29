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В Ростове нашли мёртвым пропавшего пенсионера

В Ростове нашли мёртвым пропавшего пенсионера
В Ростове нашли мёртвым пропавшего пенсионера. 90-летний Виктор Гаврилович Заводов пропал в конце июля.

Об обнаружении тела пожилого ростовчанина сообщили поисковики из отряда «Лиза Алерт Юг» 1 октября. Волонтёры рассказали, что найти пропавшего мужчину удалось во время поисков с применением квадрокоптера.

Напомним, Виктор Гаврилович Заводов ушёл из своего дома в Ворошиловском районе города и не вернулся. Родственники не смогли найти его самостоятельно и обратились в полицию. Кроме правоохранителей к поиску пенсионера подключились добровольцы. Но, к сожалению, найти мужчину удалось только спустя два месяца.

Сейчас устанавливаются причина и обстоятельства смерти пенсионера.

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