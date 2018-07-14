В Ростове наркоман с ножом захватил в заложники и несколько часов удерживал женщину





В Северном микрорайоне наркоман с ножом несколько часов удерживал женщину в заложниках.



ЧП произошло вечером 16 июля на улице Космонавтов. Мужчина в наркотическом опьянении напал на ростовчанку, когда она возвращалась из магазина с покупками. Он приставил нож к шее женщины и стал кричать, что убьёт её.



Вокруг тут же собралась толпа людей. Мужчины пытались уговорить злоумышленника отпустить женщину, но тот на уговоры не поддавался. При этом он не выдвигал никаких требований.



Тем временем кто-то из очевидцев вызвал полицию. Дозвониться в отдел удалось далеко не сразу. Когда на звонок, наконец, ответили, дежурный долго уточнял обстоятельства случившегося. В результате полицейские появились на месте только минут через 40. Приехали и медики. Территорию вокруг оцепили.



Стражи порядка взяли наркомана на прицел. В какой-то момент кто-то из них крикнул ему: «Беги!». Тот подскочил, выпрямился, и в этот момент раздался выстрел. Тем временем заложница упала на землю. Ее сразу же отвели в машину скорой помощи. Налетчика задержали.



Преступника и его жертву доставили в БСМП. По предварительным данным, мужчина ранен в живот, а его заложница находится в состоянии шока, но её здоровью ничего не угрожает.