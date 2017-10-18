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В Ростове налётчик ограбил пенсионера в лифте

В Ростове налётчик ограбил пенсионера в лифте

В Ростове налётчик ограбил пенсионера в лифте. Нападение произошло 20 октября в Кировском районе города на переулке Крепостном.

Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний ростовчанин. Мужчина вошёл в лифт вместе с 80-летним пенсионером, ударил его по ногам и забрал кошелёк.
- Сотрудники полиции задержали грабителя и доставили его в отдел, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям в Ростове.

Всем, кто пострадал от действий мужчины, следует обратиться в дежурную часть УМВД России по Ростову-на-Дону по номерам: 8 (863) 249-13-01 или 8 (928) 269-11-97.

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