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В Ростове над «Кооператором Дона» сгорела квартира

В Ростове над «Кооператором Дона» сгорела квартира
Фото: vk.com/etorostovnadonu

В центре Ростова пожарные ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного дома. Пожар произошёл 28 августа около 12 часов на проспекте Ворошиловском, 91/1.

Загорелась квартира, расположенная над супермаркетом «Кооператор Дона». В результате ЧП дымом заволокло тротуар и дорогу.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, на месте происшествия работали 25 спасателей и восемь единиц техники. В 12:04 пожарные локализовали огонь, предотвратив его дальнейшее распространение.
- Полностью пожар был ликвидирован в 12:13, - уточнили в ведомстве. – В результате происшествия никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются.

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