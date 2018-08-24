В Ростове над «Кооператором Дона» сгорела квартира



Фото: vk.com/etorostovnadonu



В центре Ростова пожарные ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного дома. Пожар произошёл 28 августа около 12 часов на проспекте Ворошиловском, 91/1.



Загорелась квартира, расположенная над супермаркетом «Кооператор Дона». В результате ЧП дымом заволокло тротуар и дорогу.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, на месте происшествия работали 25 спасателей и восемь единиц техники. В 12:04 пожарные локализовали огонь, предотвратив его дальнейшее распространение.

- Полностью пожар был ликвидирован в 12:13, - уточнили в ведомстве. – В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.