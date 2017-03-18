В Ростове на Зорге два водителя подрались после ДТП



В Ростове два водителя подрались после ДТП. Происшествие, после которого произошла потасовка, случилось ранним утром 20 марта на пересечении проспекта Стачки с улицей Зорге. Участниками конфликта стали водитель «Лады Гранты» и мужчина, управлявший «Хендай Солярис».



По информации очевидцев, иномарка «подрезала» легковушку и допустила с ней столкновение. Оба водителя вышли из своих машин и стали ругаться. Словесная перепалка горожан закончилась дракой.



-После происшествия 52-летнего водителя отечественного авто доставили в медучреждение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По предварительным данным, у ростовчанина случился инсульт. Устанавливаются все детали произошедшего конфликта.



Стоит отметить, что водитель «Хендай» скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.