В Ростове на Западном столкнулись четыре авто: есть пострадавшие



В Ростове на Западном столкнулись четыре авто: есть пострадавшие. ДТП произошло на перекрестке улиц Еременко и Мичуринской 28 декабря примерно в 7:00.



Как рассказали очевидцы ЧП, две легковушки не успели затормозить и врезались в КамАЗ, который выезжал с Еременко на Мичуринскую. Одна из машин получила серьезные механические повреждения, остальным машинам повезло больше. Во время происшествия пострадал водитель одной из легковушек. Он обратился за помощью к медикам.