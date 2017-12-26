Авторизация

Регистрация


  • USD 57.63
  • EUR 68.79
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на Западном столкнулись четыре авто: есть пострадавшие

В Ростове на Западном столкнулись четыре авто: есть пострадавшие
В Ростове на Западном столкнулись четыре авто: есть пострадавшие. ДТП произошло на перекрестке улиц Еременко и Мичуринской 28 декабря примерно в 7:00.

Как рассказали очевидцы ЧП, две легковушки не успели затормозить и врезались в КамАЗ, который выезжал с Еременко на Мичуринскую. Одна из машин получила серьезные механические повреждения, остальным машинам повезло больше. Во время происшествия пострадал водитель одной из легковушек. Он обратился за помощью к медикам.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.