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В Ростове на Западном провалился асфальт

В Ростове на Западном провалился асфальт
В Ростове на Западном провалился асфальт. Обвал произошел на Коммунистическом проспекте утром 26 ноября.

Как рассказал очевидец происшествия Дмитрий Филин, он заметил большую дыру на этом месте. Из нее валил пар, а вокруг все было огорожено.

- Я шел от друзей и увидел ограждение, - рассказал молодой человек. - На этом месте провалился асфальт. Я думаю, под землей лопнула труба и размыла дорогу.

Стоит также отметить, что работы на этом месте на тот момент не велись, поэтому остается неизвестно, кто огородил яму и как скоро трубу отремонтируют.

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