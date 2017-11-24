В Ростове на Западном провалился асфальт



В Ростове на Западном провалился асфальт. Обвал произошел на Коммунистическом проспекте утром 26 ноября.



Как рассказал очевидец происшествия Дмитрий Филин, он заметил большую дыру на этом месте. Из нее валил пар, а вокруг все было огорожено.



- Я шел от друзей и увидел ограждение, - рассказал молодой человек. - На этом месте провалился асфальт. Я думаю, под землей лопнула труба и размыла дорогу.



Стоит также отметить, что работы на этом месте на тот момент не велись, поэтому остается неизвестно, кто огородил яму и как скоро трубу отремонтируют.