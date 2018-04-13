В Ростове на Западном произошло массовое ДТП с участием пяти машин



Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин случилось ранним утром 15 апреля в Ростове.



По предварительным данным, 28-летний водитель «БМВ» ехал по проспекту Стачки. Он не справился с управлением и врезался в автомобиль «Дэу Нексиа». От удара «Нексиа» перевернулась на бок, а «БМВ» отбросило на припаркованные машины «Фиат», «Шевроле», а также на проезжавший мимо «ВАЗ-2110».



- К счастью, в результате аварии никто не пострадал, - рассказали в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. – Все машины получили механические повреждения.



По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение транспорта на данном участке затруднено. Скорость не превышает 10 километров в час.