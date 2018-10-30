В Ростове на Западном перевернулась грузовая «ГАЗель»: видео
В Западном микрорайоне Ростова перевернулась грузовая «ГАЗель». ДТП произошло рано утром 2 ноября на пересечении улиц Лесопарковой и Мадояна.
По словам очевидцев происшествия, водителя грузовика подрезали. Мужчина попытался уйти от столкновения, резко повернул руль, «ГАЗель» сильно накренилась и упала на бок.
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и «скорая». Инспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Из-за аварии на улице Мадояна образовалась пробка. Затор в направлении центра города начинается от улицы Медовой.