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В Ростове на Западном перевернулась грузовая «ГАЗель»: видео

В Ростове на Западном перевернулась грузовая «ГАЗель»: видео
В Западном микрорайоне Ростова перевернулась грузовая «ГАЗель». ДТП произошло рано утром 2 ноября на пересечении улиц Лесопарковой и Мадояна.

По словам очевидцев происшествия, водителя грузовика подрезали. Мужчина попытался уйти от столкновения, резко повернул руль, «ГАЗель» сильно накренилась и упала на бок.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и «скорая». Инспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Из-за аварии на улице Мадояна образовалась пробка. Затор в направлении центра города начинается от улицы Медовой.

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