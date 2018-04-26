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В Ростове на Западном мужчина выпал из окна 14-го этажа

В Ростове на Западном мужчина выпал из окна 14-го этажа
В Ростове на Западном мужчина выпал из окна 14-го этажа. Трагедия случилась 29 апреля примерно в 11.30 на улице Извилистой.

По предварительной информации, 30-летний мужчина проживал в этом доме на 14-м этаже. Утром соседи заметили его силуэт в окне, а через минуту мужчина лежал на земле под окнами своей квартиры. От удара о землю мужчина скончался мгновенно.

После констатации смерти труп мужчины еще несколько часов лежал во дворе. В морг его смогли доставить лишь спустя семь часов после смерти.

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