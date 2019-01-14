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В Ростове на Западном мосту произошло массовое ДТП: пострадал 34-летний мужчина

В Ростове на Западном мосту произошло массовое ДТП: пострадал 34-летний мужчина
В Ростове на Западном мосту произошло массовое ДТП. Авария случилась 16 января около 17.00.

По предварительной информации, 29-летний автомобилист на «Форде» ехал по мосту в районе улицы Всесоюзной. Водитель легковушки не смог избежать столкновения с «Опелем» и врезался в него, после чего немецкую иномарку отбросило на движущуюся фуру «Ман». Затем грузовик врезался в «Ладу» и «Киа».

- В ДТП травмы получил 34-летний водитель «Опеля», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Врачи госпитализировали мужчину. По факту случившегося проводится проверка.

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