В Ростове на Западном мосту произошло массовое ДТП: пострадал 34-летний мужчина



В Ростове на Западном мосту произошло массовое ДТП. Авария случилась 16 января около 17.00.



По предварительной информации, 29-летний автомобилист на «Форде» ехал по мосту в районе улицы Всесоюзной. Водитель легковушки не смог избежать столкновения с «Опелем» и врезался в него, после чего немецкую иномарку отбросило на движущуюся фуру «Ман». Затем грузовик врезался в «Ладу» и «Киа».



- В ДТП травмы получил 34-летний водитель «Опеля», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Врачи госпитализировали мужчину. По факту случившегося проводится проверка.