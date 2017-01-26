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В Ростове на улице умер мужчина

В Ростове на улице умер мужчина

В Ростове-на-Дону на улице Зорге в районе дома 31 умер мужчина. Трагедия произошла 26 января около 17 часов вечера.

Как сообщают очевидцы, мужчине стало плохо посреди улицы. Прохожие попытались оказать ему помощь. Молодой человек, увидевший ситуацию из окна своей квартиры, вызвал «скорую». По его словам, медики приехали только через 20 минут, мигалки и специальные сигналы машины были выключены.
«Скорая приехала без мигалок, ничего не было сделано, чтобы ускорить процесс, врач померил пульс и все, сотрудники скорой вышли лениво, а не подбежали. Примерно около 16:50 на обратной стороне проезжала другая «скорая», - написал в социальной сети свидетель произошедшего.

В донском главке подтвердили информацию о происшествии.
- На место выезжали сотрудники полиции и Следственного управления, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – По факту случившегося проводится проверка.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.

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