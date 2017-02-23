В Ростове на Содружества произошел взрыв





В Ростове на улице Содружества 94/2 в многоквартирном дом произошел взрыве. 23 февраля около шести часов вечера прохожие и жильцы соседних домов увидели зеленые и желтые искры.

- Был очень громкий взрыв и яркий свет,- написал очевидец произошедшего в социальных сетях.



По словам свидетелей, на место уже приехали пять пожарных машин, скорая помощь и "Ростовгоргаз". Но пожара в квартире не возникло.

- Осветило комнату на пятом этаже.- поделилась очевидец инцидента Дарья Свистунова.



Все подробности выясняются. Предположительно, причиной взрыва стало короткое замыкание электроприборов.



