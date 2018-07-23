В Ростове на скамье подсудимых окажется рецидивист, устроивший резню на проспекте Стачки

Рецидивист из Ростова пойдет под суд за попытку убить ножом трех человек. 29-летний горожанин обвиняется по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза убийством».



По версии следствия, 6 марта этого года молодой человек принял наркотики и пошел на проспект Стачки. Там он встретился с двумя своими приятелями. Под действием вещества обвиняемый стал вести себя неадекватно. Между парнями возник конфликт. Злоумышленник достал нож и напал на товарищей. В тот же день обвиняемый угрожал расправой женщине, которую случайно увидел на остановке.



С ножевыми ранениями пострадавших доставили в больницу. К счастью, они выжили. Женщина не пострадала.



- Материалы дела передали в суд, - рассказали в СУ СК по Ростовской области. - 29-летний парень уже был судим за изнасилование, кражи и грабежи.



