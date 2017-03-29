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В Ростове на Шолохова водитель «ВАЗа» сбил 61-летнего пешехода

В Ростове на Шолохова водитель «ВАЗа» сбил 61-летнего пешехода
В Ростове-на-Дону водитель «ВАЗ-2115» сбил 61-летнего пешехода. Авария произошла 31 марта около 9 утра на проспекте Шолохова.

-По предварительной информации, 20-летний водитель легковушки сбил мужчину, который шел по краю проезжей части, - отметили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. - В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Устанавливаются все детали произошедшего.

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