В Ростове на Шолохова водитель «ВАЗа» сбил 61-летнего пешехода
В Ростове-на-Дону водитель «ВАЗ-2115» сбил 61-летнего пешехода. Авария произошла 31 марта около 9 утра на проспекте Шолохова.
-По предварительной информации, 20-летний водитель легковушки сбил мужчину, который шел по краю проезжей части, - отметили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. - В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Устанавливаются все детали произошедшего.