Авторизация

Регистрация
  • USD 59.31
  • EUR 63.82
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

В Ростове на Шолохова столкнулись пять автомобилей

В Ростове на Шолохова столкнулись пять автомобилей

В Ростове вечером 4 февраля на проспекте Шолохова столкнулись пять автомобилей. ДТП произошло недалеко от аэропорта в районе дома № 192.

По информации ГИБДД Ростовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.
- Пассажир одного из автомобилей обратился за медицинской помощью, - сообщили в ГИБДД по Ростовской области.

Все машины, ставшие участниками ДТП, получили механические повреждения различного характера.
Напомним, накануне выходных ГИБДД сообщали о сложных погодных условиях на дорогах области. В субботу, 4 февраля, в большинстве районов области прошёл мокрый снег с дождём.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!