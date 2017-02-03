В Ростове на Шолохова столкнулись пять автомобилей





В Ростове вечером 4 февраля на проспекте Шолохова столкнулись пять автомобилей. ДТП произошло недалеко от аэропорта в районе дома № 192.



По информации ГИБДД Ростовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

- Пассажир одного из автомобилей обратился за медицинской помощью, - сообщили в ГИБДД по Ростовской области.



Все машины, ставшие участниками ДТП, получили механические повреждения различного характера.

Напомним, накануне выходных ГИБДД сообщали о сложных погодных условиях на дорогах области. В субботу, 4 февраля, в большинстве районов области прошёл мокрый снег с дождём.

