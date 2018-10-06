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В Ростове на семь лет осудили мужчину, зарубившего топором своего приятеля

В Ростове на семь лет осудили мужчину, зарубившего топором своего приятеля
В Ростове на семь лет осудили мужчину, зарубившего топором своего приятеля. Инцидент произошел 2 мая в Пролетарском районе донской столицы.

В гости к Рафаилову пришел его товарищ Фомин. В квартире приятели распивали спиртное. Однако во время застолья между мужчинами возник конфликт. Разозлившись на хозяина квартиры, 59-летний Фомин взял топор и несколько раз ударил им приятеля по голове. От полученных ран пострадавший скончался на месте происшествия. Затем преступник спрятал тело погибшего в подвале дома.

12 мая дочери хозяина жилья рассказали его соседи, что у ее отца проживает неизвестный мужчина. Она с приятелем приехала домой к родственнику. Фомин сказал ей, что присматривает за помещением, пока Рафаилов в отъезде. Девушка не поверила и стала обыскивать жилье вместе с приятелем. Тело они нашли в подвале, после чего закрыли злоумышленника в доме и позвонили в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Фомина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Фомина приговорили к семи годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Пролетарского районного суда. - Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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