В Ростове на Садовой полицейский автомобиль врезался в «Мерседес»





В Ростове на перекрестке улицы Большая Садовая и переулка Газетный столкнулись полицейский автомобиль и «Мерседес». ДТП произошло 3 февраля около 10 часов утра.

- По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке Большая Садовая-Газетный столкнулись патрульный автомобиль полиции и «Мерседес», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- Со слов водителей обоих транспортных средств, они двигались на мигающий зеленый свет светофора. Установлено, что патрульный автомобиль ехал с включенной «мигалкой». За медицинской помощью обратился сотрудник полиции.



По словам свидетелей происшествия, полицейский «УАЗ» не притормозил на перекрестке и «влетел» в иномарку. Также очевидец отметил, что в аварии пострадал еще и водитель «Мерседеса» - молодой парень, на место ДТП приехали его родители. В иномарке есть видеорегистратор, который записал все произошедшее.



Из-за аварии в центре Ростова образовалась пробка. Затор начинается от переулка Семашко. Машины двигаются со скоростью 3 км/ч. Движение нормализуется только после проспекта Кировского.



