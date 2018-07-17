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В Ростове на рынке сгорел ларек

В Ростове на рынке сгорел ларек
В Западном микрорайоне Ростова сгорел ларек. Возгорание произошло на рынке, расположенном на улице Зорге за торговым центром «Талер».

Огонь заметили работники рынка около 16 часов 19 июля и вызвали пожарных. На место происшествия приехали два пожарных расчета. К этому времени киоск горел на площади 4 квадратных метра. Огонь распространился и на прилегающую территорию. Выгорело 10 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Пожар полностью разрушил конструкцию. Причина возгорания устанавливается.

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