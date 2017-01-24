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В Ростове на проспекте Стачки сгорел автомобиль

В Ростове на проспекте Стачки сгорел автомобиль

В Ростове в Западном микрорайоне на проспекте Стачки сгорел автомобиль.

Возгорание «ВАЗ-2110» произошло 24 января около 8 часов утра. Легковушка была припаркована в районе дома № 190а.
- В результате происшествия никто не пострадал,- сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.- На борьбу с огнем ушло около 10 минут.

Причина возгорания пока не установлена. В тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек личного состава.

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