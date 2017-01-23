В Ростове на проспекте Шолохова столкнулись маршрутка и «ВАЗ»





В Ростове в районе Пригородного вокзала столкнулись маршрутное такси и «ВАЗ-2099».



ДТП произошло днем 23 января на проспекте Шолохова в районе дома № 31а.

- По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Оба транспортных средства получили механические повреждения.



Все обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.



Напомним, 21 января возле ДК «Ростсельмаш» столкнулись две маршрутки. В результате ДТП пострадала пассажирка. Женщине была оказана помощь на месте происшествия. Тогда причиной аварии стал гололед на дороге.



