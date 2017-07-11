В Ростове на проезжей части загорелась «ГАЗель»



В Ростове на проезжей части загорелась «ГАЗель». Возгорание случилось вечером 13 июля на улице Особенной.



По словам очевидцев, пожар начался под капотом отечественного автомобиля и распространился по салону машины.



- «ГАЗель» невозможно было потушить своими силами, - рассказал очевидец событий. - Я позвонил пожарным.



Сотрудники МЧС приехали на место возгорания спустя несколько минут после вызова и потушили пожар. По словам очевидца, никто не пострадал.