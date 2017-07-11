Авторизация

Регистрация
  • USD 60.18
  • EUR 68.81
Новости

Происшествия

0

В Ростове на проезжей части загорелась «ГАЗель»

В Ростове на проезжей части загорелась «ГАЗель»
В Ростове на проезжей части загорелась «ГАЗель». Возгорание случилось вечером 13 июля на улице Особенной.

По словам очевидцев, пожар начался под капотом отечественного автомобиля и распространился по салону машины.

- «ГАЗель» невозможно было потушить своими силами, - рассказал очевидец событий. - Я позвонил пожарным.

Сотрудники МЧС приехали на место возгорания спустя несколько минут после вызова и потушили пожар. По словам очевидца, никто не пострадал.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.