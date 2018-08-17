В Ростове на площади 5 тысяч квадратных метров горел камыш



В Ростове-на-Дону на площади более 5 тысяч квадратных метров горел камыш. Пожар случился утром 20 августа в районе Ростовского моря.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь бушевал на площади 5 тысяч квадратных метров. Возгорание началось неподалеку от жилых строений и чудом не перебросилось на дома. Стоит отметить, что ситуацию усугублял ветер.



С огнем боролись 55 спасателей и 17 пожарных машин. Для того чтобы полностью потушить пожар, привлекались вертолеты Ми-8 и ВСУ-5.