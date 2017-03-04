В Ростове на пешеходном переходе сбили женщину





В Ростове на бульваре Комарова сбили 46-летнюю женщину. Авария случилась 6 марта около восьми часов утра. Ростовчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома 1Л. 52-летний водитель «ВАЗ-21103», который обязан был по правилам дорожного движения уступить дорогу пешеходу, не сделал этого и сбил женщину.

- Женщина осталась жива, но получила многочисленные травмы,- сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.- Ее отвезли в больницу.



Все обстоятельства аварии устанавливаются.