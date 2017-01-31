В Ростове на остановке умер мужчина





В Ростове на автобусной остановке умер мужчина. Трагедия произошла 31 января примерно в час дня на проспекте Буденновский между улицами Горького и Красноармейской.



По словам очевидцев, мужчина стоял вместе с молодым парнем, и ему внезапно стало плохо, он схватился за сердце. Прохожие вызвали «скорую» и попытались сами помочь мужчине, но безуспешно.

- «Скорая» приехала через 20-30 минут после вызова, - сообщил один из свидетелей трагедии.- Мужчину пытались спасти очевидцы до приезда скорой. После того, как врачи сказали, что мужчина мертв, парень, который был с ним, разозлился и разбил боковое стекло «неотложки», после чего приехала полиция.



На место происшествия выезжали сотрудники полиции и представители Следственного комитета.

- В полицию поступало сообщение об обнаружении тела, - сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области. - По факту произошедшего проводится проверка. Признаков насильственной смерти не обнаружено.



Напомним, что 26 января в Ростове на Зорге тоже скончался мужчина. Ростовчанину стало плохо посреди улицы, прохожие попытались оказать ему помощь и вызвали «скорую». Но, как и в сегодняшней трагедии, медики приехали слишком поздно.