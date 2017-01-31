Авторизация

Регистрация
  • USD 60.09
  • EUR 64.28
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

В Ростове на остановке умер мужчина 

В Ростове на остановке умер мужчина 

В Ростове на автобусной остановке умер мужчина. Трагедия произошла 31 января примерно в час дня на проспекте Буденновский между улицами Горького и Красноармейской. 

По словам очевидцев, мужчина стоял вместе с молодым парнем, и ему внезапно стало плохо, он схватился за сердце. Прохожие вызвали «скорую» и попытались сами помочь мужчине, но безуспешно. 
- «Скорая» приехала через 20-30 минут после вызова, - сообщил один из свидетелей трагедии.- Мужчину пытались спасти очевидцы до приезда скорой. После того, как врачи сказали, что мужчина мертв, парень, который был с ним, разозлился и разбил боковое стекло «неотложки», после чего приехала полиция. 

На место происшествия выезжали сотрудники полиции и представители Следственного комитета.
- В полицию поступало сообщение об обнаружении тела, - сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области. - По факту произошедшего проводится проверка. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Напомним, что 26 января в Ростове на Зорге тоже скончался мужчина. Ростовчанину стало плохо посреди улицы, прохожие попытались оказать ему помощь и вызвали «скорую». Но, как и в сегодняшней трагедии, медики приехали слишком поздно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!