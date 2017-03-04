В Ростове на Малиновского насмерть сбили пешехода: видео





В Ростове на Малиновского насмерть сбили пожилого мужчину. Трагедия произошла около половины девятого вечера 3 марта, в районе дома №194.



Пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил водитель на «Мазде». На место приехала «неотложка» , но спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в машине скорой помощи.

- Личность погибшего мужчины устанавливают,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- На вид ему около 80 лет.



Все обстоятельства ДТП устанавливаются.



