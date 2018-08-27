В Ростове на левом берегу «Форд» «лоб в лоб» столкнулся с автобусом



На улице Левобережной в Ростове вечером 29 августа произошло ДТП с участием автобуса.



Авария случилась в районе дома № 19. По предварительной информации, водитель «Форда Фокус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ. От удара общественный транспорт отбросило на обочину. Автобус продолжил движение и снёс деревянный забор.

- Автобус был не на маршруте. ПАЗ направлялся в АТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В момент аварии пассажиров в его салоне не было.



В донском главке добавили, что, по первоначальной информации, в результате ДТП никто не пострадал.



Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.



