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В Ростове на левом берегу «Форд» «лоб в лоб» столкнулся с автобусом

В Ростове на левом берегу «Форд» «лоб в лоб» столкнулся с автобусом
На улице Левобережной в Ростове вечером 29 августа произошло ДТП с участием автобуса.

Авария случилась в районе дома № 19. По предварительной информации, водитель «Форда Фокус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ. От удара общественный транспорт отбросило на обочину. Автобус продолжил движение и снёс деревянный забор.
- Автобус был не на маршруте. ПАЗ направлялся в АТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В момент аварии пассажиров в его салоне не было.

В донском главке добавили, что, по первоначальной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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