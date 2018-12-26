В Ростове на ходу загорелся микроавтобус «Мерседес»



В Ростове на ходу загорелся микроавтобус «Мерседес». ЧП произошло 28 декабря.



Водитель иномарки ехал по улице Транспортной. Около 6.00 микроавтобус загорелся во время движения. Водитель и пассажиры «Мерседеса» успели вовремя выбежать из микроавтобуса. Затем на место возникновения пожара вызвали пожарных.



- Спасатели потушили пламя, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - На месте возникновения огня работали пять человек с привлечением одной пожарной машины.



К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Сейчас выясняются все причины возникновения пожара.



