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В Ростове на ходу загорелся микроавтобус «Мерседес»

В Ростове на ходу загорелся микроавтобус «Мерседес»
В Ростове на ходу загорелся микроавтобус «Мерседес». ЧП произошло 28 декабря. 

Водитель иномарки ехал по улице Транспортной. Около 6.00 микроавтобус загорелся во время движения. Водитель и пассажиры «Мерседеса» успели вовремя выбежать из микроавтобуса. Затем на место возникновения пожара вызвали пожарных. 

- Спасатели потушили пламя, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - На месте возникновения огня работали пять человек с привлечением одной пожарной машины.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Сейчас выясняются все причины возникновения пожара.

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