В Ростове на ходу вспыхнула иномарка



В Ростове-на-Дону на проспекте 40-летия Победы на ходу загорелся автомобиль. Инцидент произошёл 26 декабря около 17:30.



Во время движения в «Опеле» произошло возгорание. Как пишет Тамара, хозяйка машины, пламя неожиданно вспыхнуло и ударило ей прямо в лицо. Девушка едва успела выскочить из авто.



- Площадь пожара составила восемь квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



В ликвидации огня принимали участие 10 спасателей и две единицы техники. Возгорание могло произойти в двигателе. Точная причина будет установлена в ходе проверки.

