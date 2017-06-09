В Ростове на Гвардейской площади загорелись бытовки
В центре донской столицы на территории стройки загорелись бытовки. Происшествие случилось 11 июня примерно в 16:20 на Гвардейской площади.
- Пламя охватило порядка 36 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Причину возгорания устанавливают специалисты. В результате пожара никто не пострадал.
В ликвидации огня принимали участие 12 спасателей с привлечением трех единиц техники. Возгорание удалось локализовать спустя 20 минут.