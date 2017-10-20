В Ростове-на-Дону задержали 21-летнюю девушку с полкило наркотиков



В Ростове-на-Дону задержали 21-летнюю закладчицу наркотиков. Девушка была арестована 20 октября в одном из переулков донской столицы.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, при личном досмотре у подозреваемой обнаружили 40 пакетиков с наркотическим веществом.

При этом, во время обыска в квартире ростовчанки нашли три контейнера с «солью» и спайсом общей массой 470 граммов. Наркотики девушка собиралась сбыть путем закладок на территории города.



- В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», - рассказали в ведомстве. – Ей грозит до 20 лет лишения свободы.