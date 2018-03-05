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В Ростове-на-Дону взорвался припаркованный автомобиль с водителем внутри

В Ростове-на-Дону взорвался припаркованный автомобиль с водителем внутри
На улице Еременко около 9 часов утра 7 марта произошел хлопок в припаркованной иномарке. Есть один пострадавший.

Жители Левенцовки стали свидетелями ужасающей картины: на парковке взорвался автомобиль с водителем внутри. Мужчина смог выбраться из машины до возгорания. С сильным кровотечением пострадавшего увезли в больницу. На место происшествия прибыли пожарные.

По словам очевидцев, на водительском сиденье была огромная дыра. Предположительно, кто-то умышленно решил подорвать автомобиль.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии, устанавливают все детали случившегося.

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