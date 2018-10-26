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В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил пешехода

В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил пешехода
Сбивший пешехода в Ростове водитель скрылся с места ДТП. Авария случилась в ночь на 29 октября на улице Оганова.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 28-летнего парня сбили, когда он переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

- Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, - добавили в ведомстве. - Врачи «скорой» доставили его в больницу.

Сотрудники полиции разыскивают водителя, сбежавшего с места ДТП.

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