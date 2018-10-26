В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил пешехода



Сбивший пешехода в Ростове водитель скрылся с места ДТП. Авария случилась в ночь на 29 октября на улице Оганова.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 28-летнего парня сбили, когда он переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После аварии водитель скрылся с места происшествия.



- Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, - добавили в ведомстве. - Врачи «скорой» доставили его в больницу.



Сотрудники полиции разыскивают водителя, сбежавшего с места ДТП.