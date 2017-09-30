В Ростове-на-Дону водитель «Форда» сбил женщину на пешеходном переходе



В Ростове-на-Дону водитель «Форда Фиеста» на переходе сбил женщину. Инцидент произошел днем 2 октября на проспекте Королева, в районе дома № 10/4.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 43-летний водитель иномарки допустил наезд на 59-летнюю женщину. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.



- В результате аварии горожанка пострадала и была доставлена в больницу, – сообщили в ведомстве. – Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.