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В Ростове-на-Дону водитель «Форда» сбил женщину на пешеходном переходе

В Ростове-на-Дону водитель «Форда» сбил женщину на пешеходном переходе
В Ростове-на-Дону водитель «Форда Фиеста» на переходе сбил женщину. Инцидент произошел днем 2 октября на проспекте Королева, в районе дома № 10/4.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 43-летний водитель иномарки допустил наезд на 59-летнюю женщину. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии горожанка пострадала и была доставлена в больницу, – сообщили в ведомстве. – Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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