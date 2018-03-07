В Ростове-на-Дону пассажирский автобус протаранил иномарку
Затор на проспекте Королева стал следствием ДТП с участием автобуса и легковушки. Утром 12 марта пассажирский автобус № 47 при повороте протаранил припаркованный автомобиль.
По словам очевидцев, кроссовер был припаркован в неположенном месте — ближе чем на пять метров от перекрестка. Пассажирский автобус, поворачивая налево, зацепил иномарку. На заднем бампере машины остались механические повреждения.
Владельца иномарки удалось найти не сразу.