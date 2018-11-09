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В Ростове-на-Дону парень погиб, упав с высоты 5-го этажа

В Ростове-на-Дону парень погиб, упав с высоты 5-го этажа
В центре Ростова-на-Дону с балкона упал молодой человек. Трагедия случилась 12 ноября на улице Большой Садовой.

Как рассказал Rostov.ru очевидец происшествия, парень упал с балкона на 5-м этаже. Случайные очевидцы случившегося вызвали полицию и скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть молодого человека, а правоохранители оцепили лентой место, где лежал труп, и начали проверку.

Все обстоятельства гибели парня будут известны после проведения необходимых экспертиз.

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