В Ростове-на-Дону парень погиб, упав с высоты 5-го этажа
В центре Ростова-на-Дону с балкона упал молодой человек. Трагедия случилась 12 ноября на улице Большой Садовой.
Как рассказал Rostov.ru очевидец происшествия, парень упал с балкона на 5-м этаже. Случайные очевидцы случившегося вызвали полицию и скорую помощь.
Прибывшие медики констатировали смерть молодого человека, а правоохранители оцепили лентой место, где лежал труп, и начали проверку.
Все обстоятельства гибели парня будут известны после проведения необходимых экспертиз.