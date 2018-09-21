В Ростове-на-Дону обнаружили задушенной шестилетнюю девочку



В донской столице нашли задушенной шестилетнюю девочку. Тело ребенка обнаружили в Пролетарском районе 23 сентября. Об этом сообщает DonDay.ru.



По данным издания, мать девочки утверждает, что дочь часто вешала на шею погремушки. Веревка от игрушки могла слишком туго затянуться на шее малышки. В тот момент ей никто не мог помочь – ребенок находился дома один. Женщина была на работе, а ее сожитель вышел во двор.



Однако, по информации источника DonDay.ru, отчима малышки задержали. Его подозревают в убийстве девочки.