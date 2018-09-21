Авторизация

Регистрация


  • USD 66.25
  • EUR 78.08
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону обнаружили задушенной шестилетнюю девочку

В Ростове-на-Дону обнаружили задушенной шестилетнюю девочку
В донской столице нашли задушенной шестилетнюю девочку. Тело ребенка обнаружили в Пролетарском районе 23 сентября. Об этом сообщает DonDay.ru.

По данным издания, мать девочки утверждает, что дочь часто вешала на шею погремушки. Веревка от игрушки могла слишком туго затянуться на шее малышки. В тот момент ей никто не мог помочь – ребенок находился дома один. Женщина была на работе, а ее сожитель вышел во двор.

Однако, по информации источника DonDay.ru, отчима малышки задержали. Его подозревают в убийстве девочки.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.