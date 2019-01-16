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В Ростове-на-Дону ночью сгорела иномарка

В Ростове-на-Дону ночью сгорела иномарка
В Ростове недалеко от центра города сгорел автомобиль. Возле дома № 8 по улице Станиславского загорелся «Лэндмарк». ЧП произошло 18 января около 4:30.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила пять квадратных метров. К тушению привлекались десять человек личного состава и две единицы техники.

Ликвидировать огонь удалось в течение 15 минут.

- Во время ЧП ни один человек не пострадал, - добавили в ведомстве.

Причина пожара в данный момент неизвестна. Её установят специалисты.
В Ростове-на-Дону ночью сгорела иномарка

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