В Ростове-на-Дону ночью сгорела иномарка



В Ростове недалеко от центра города сгорел автомобиль. Возле дома № 8 по улице Станиславского загорелся «Лэндмарк». ЧП произошло 18 января около 4:30.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила пять квадратных метров. К тушению привлекались десять человек личного состава и две единицы техники.



Ликвидировать огонь удалось в течение 15 минут.



- Во время ЧП ни один человек не пострадал, - добавили в ведомстве.



Причина пожара в данный момент неизвестна. Её установят специалисты.

