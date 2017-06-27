В Ростове-на-Дону на женщину напала корова: пострадавшую госпитализировали





В Ростове-на-Дону на женщину напала корова: пострадавшую госпитализировали.



ЧП произошло утром 28 июня на улице 3-й Турнирной. Когда 55-летняя Людмила Р. возвращалась домой с работы, корова внезапно напала на неё и ударила рогами в живот. Прохожие вызвали бригаду врачей, увидев, что женщина упала и потеряла сознание от удара животного.



Источник издания отмечает, что пациентку госпитализировали в БСМП, в отделение сочетанной травмы, с диагнозом «тупая травма живота, сотрясение мозга».