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В Ростове-на-Дону на женщину напала корова: пострадавшую госпитализировали

В Ростове-на-Дону на женщину напала корова: пострадавшую госпитализировали

В Ростове-на-Дону на женщину напала корова: пострадавшую госпитализировали.

ЧП произошло утром 28 июня на улице 3-й Турнирной. Когда 55-летняя Людмила Р. возвращалась домой с работы, корова внезапно напала на неё и ударила рогами в живот. Прохожие вызвали бригаду врачей, увидев, что женщина упала и потеряла сознание от удара животного.

Источник издания отмечает, что пациентку госпитализировали в БСМП, в отделение сочетанной травмы, с диагнозом «тупая травма живота, сотрясение мозга».

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