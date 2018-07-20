В Ростове-на-Дону на строительном рынке на Сиверса произошёл пожар





На строительном рынке, расположенном на проспекте Сиверса в Ростове, произошёл пожар.



ЧП случилось около полудня 24 июля. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, очаг возгорания находился в бесхозном ангаре. До прибытия пожарных расчетов, огонь успел распространиться на площадь 30 кв метров.

- К тушению привлекались семь единиц техники и 22 человека, - добавили в спасательном ведомстве. – Пожар был ликвидирован в течение 20 минут. В результате происшествия никто не пострадал.



Причина возгорания устанавливается.



