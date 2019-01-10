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В Ростове-на-Дону мужчина обокрал бывшую сожительницу

В Ростове-на-Дону мужчина обокрал бывшую сожительницу
В Ростове судимый за изнасилование мужчина с другом обокрали квартиру местной жительницы. Злоумышленников задержали 11 января в одном из районов города.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 33-летний мужчина вместе с приятелем проникли в дом его экс подруги. Там они забрали телевизор, который после сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили.

Когда предполагаемых преступников задержали, выяснилось, что один из них был судим за изнасилование и грабеж, а его друг за кражу и неправомерное завладение автомобилем.

- В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в ведомстве. - Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В случае доказательства вины, они понесут более строгое наказание, так как уже были судимы.

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