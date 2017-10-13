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В Ростове-на-Дону мужчина избил жену до потери сознания

В Ростове-на-Дону мужчина избил жену до потери сознания
В Ростове-на-Дону мужчина избил жену до потери сознания. Происшествие случилось вечером 12 октября на улице Тракторной. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации издания, ростовчанин во время скандала дал несколько пощечин своей избраннице. Мужчине показалось этого мало. Изверг начал наносить удары по лицу и телу 55-летней Ольги. В какой-то момент женщина потеряла сознание.

Ростовчанка пришла в себя и обратилась за помощью к медикам. Врачи с множественными травмами доставили ее в больницу.

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