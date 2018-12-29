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В Ростове-на-Дону хулиганы избили двоих парней

В Ростове-на-Дону хулиганы избили двоих парней
В Ростове-на-Дону хулиганы избили двоих парней. Инцидент произошел около 6 часов 1 января.

23-летний Алексей М. гулял со своей женой Викторией, 20-летним другом Иваном К. и подругой в парке имени Октябрьской Революции. В этот момент за приятелями шли шесть человек - три парня и три девушки.

Неизвестные начали оскорблять спутниц друзей. Услышав ругань, Алексей потребовал у хулиганов перестать издеваться над девушками. Разозлившись, злоумышленники накинулись с кулаками на товарищей.

- Один из хулиганов сзади ударил моего мужа ладонью по голове, а второй сразу же нанес сильный удар ему по лицу, - рассказала жена пострадавшего. - Третий парень стал отчаянно бить нашего друга по лицу. Затем один из хулиганов взял карманный нож и сказал: «Я вас всех тут перережу». Я предупредила его, что позвоню в полицию. Испугавшись, хулиганы убежали.

После драки Алексей и Иван вызвали себе «скорую». Мужу Виктории дебоширы рассекли область лица рядом с носом, а его приятелю разбили нос, губу, а также выбили зуб. Прибывшие медики оказали парням первую помощь. Позже в больнице Алексею наложили два шва на место рассечения.

После случившегося приятели отправились в отдел полиции. Там они написали заявление на дебоширов. Как утверждает Виктория, сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают хулиганов.

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